Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|441,90
|401,80
|9,98
|Deva Holding
|14,44
|13,13
|9,98
|Şok Marketler
|11,69
|10,63
|9,97
|Güneş Sigorta
|3,10
|2,82
|9,93
|Alkim Kimya
|55,95
|50,90
|9,92
|Kerevitaş Gıda
|4,24
|3,86
|9,84
|Çemtaş
|7,20
|6,75
|6,67
|Enerjisa Enerji
|6,90
|6,47
|6,65
|Aksigorta
|5,85
|5,51
|6,17
|Doğuş Otomotiv
|8,81
|8,31
|6,02
|İpek Doğal Enerji
|11,14
|10,57
|5,39
|Tat Gıda
|7,86
|7,52
|4,52
|MLP Sağlık
|13,48
|12,90
|4,50
|Netaş Telekom.
|13,29
|12,72
|4,48
|Tekfen Holding
|14,50
|13,88
|4,47
|Gözde Girişim
|4,03
|3,86
|4,40
|Eczacıbaşı İlaç
|4,82
|4,66
|3,43
|Alarko GMYO
|13,77
|13,33
|3,30
|Çelebi
|83,55
|81,05
|3,08
|T.S.K.B.
|1,02
|0,99
|3,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)