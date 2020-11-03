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Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-03 19:01:21 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 2.193,40 1.994,00 10,00
Ege Endüstri 1.111,90 1.010,90 9,99
Aksa Enerji 6,57 6,16 6,66
Alcatel Lucent Teletaş 31,78 29,84 6,50
Yapı ve Kredi Bankası 2,33 2,19 6,39
Türk Traktör 117,10 111,20 5,31
Garanti Bankası 6,95 6,61 5,14
Gözde Girişim 6,10 5,81 4,99
Koza Altın 77,70 74,05 4,93
Anadolu Grubu Holding 18,35 17,50 4,86
İş Bankası (C) 5,40 5,16 4,65
Akbank 5,04 4,82 4,56
Vakıflar Bankası 4,00 3,83 4,44
Anadolu Efes 20,82 19,97 4,26
Akçansa 12,95 12,47 3,85
Halkbank 4,89 4,72 3,60
MLP Sağlık 17,60 17,00 3,53
Sabancı Holding 8,73 8,45 3,31
Bagfaş 16,73 16,21 3,21
İş Finansal Kiralama 3,64 3,54 2,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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