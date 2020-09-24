Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Garanti Bankası
|7,01
|6,58
|6,53
|Akbank
|5,04
|4,76
|5,88
|Sabancı Holding
|7,86
|7,45
|5,50
|Gözde Girişim
|5,58
|5,30
|5,28
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,11
|2,02
|4,46
|İş Bankası (C)
|5,23
|5,02
|4,18
|Vakıflar Bankası
|4,14
|3,98
|4,02
|Alarko Holding
|6,03
|5,80
|3,97
|Aselsan
|16,97
|16,36
|3,73
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,89
|7,61
|3,68
|Tat Gıda
|10,61
|10,25
|3,51
|İş Yatırım Menkul Değerler
|8,38
|8,10
|3,46
|Albaraka Türk
|1,53
|1,48
|3,38
|Şekerbank
|1,59
|1,54
|3,25
|Halkbank
|5,19
|5,03
|3,18
|Koç Holding
|14,53
|14,12
|2,90
|Good-Year
|5,27
|5,13
|2,73
|Borusan Mannesmann
|13,70
|13,35
|2,62
|Türk Telekom
|6,92
|6,77
|2,22
|Migros Ticaret
|40,94
|40,16
|1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)