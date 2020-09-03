Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko Holding
|5,25
|4,95
|6,06
|Anadolu Efes
|19,97
|19,17
|4,17
|GSD Holding
|2,16
|2,08
|3,85
|Gübre Fabrikaları
|30,16
|29,14
|3,50
|Doğuş Otomotiv
|14,90
|14,45
|3,11
|Bagfaş
|15,01
|14,60
|2,81
|Arçelik
|21,20
|20,70
|2,42
|Doğan Holding
|2,16
|2,11
|2,37
|ASELSAN
|16,90
|16,60
|1,81
|Eczacıbaşı İlaç
|6,06
|5,96
|1,68
|Alarko GMYO
|14,39
|14,16
|1,62
|Koza Altın
|77,00
|75,85
|1,52
|Kardemir (D)
|2,97
|2,94
|1,02
|İskenderun Demir Çelik
|6,75
|6,69
|0,90
|Koza Madencilik
|12,90
|12,79
|0,86
|Kerevitaş Gıda
|5,08
|5,04
|0,79
|Vestel
|18,30
|18,16
|0,77
|Ereğli Demir Çelik
|8,73
|8,67
|0,69
|Aksigorta
|7,35
|7,30
|0,68
|Coca Cola İçecek
|44,80
|44,66
|0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)