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Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-31 18:37:18 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 16,09 15,22 5,72
Gözde Girişim 5,84 5,59 4,47
Odaş Elektrik 2,63 2,53 3,95
Şok Marketler 12,85 12,42 3,46
Eczacıbaşı İlaç 5,95 5,77 3,12
Selçuk Ecza Deposu 7,99 7,76 2,96
Netaş Telekomünikasyon 15,62 15,19 2,83
Deva Holding 19,70 19,26 2,28
Logo Yazılım 93,05 91,00 2,25
Vestel 18,36 17,96 2,23
Aksigorta 7,29 7,15 1,96
Gübre Fabrikaları 29,68 29,12 1,92
Tofaş Oto Fabrikası 22,46 22,10 1,63
Migros Ticaret 39,22 38,72 1,29
Otokar 140,00 138,40 1,16
MLP Sağlık 15,30 15,17 0,86
Çemtaş 11,04 10,95 0,82
Kerevitaş Gıda 4,94 4,90 0,82
İş Yatırım Menkul Değerler 8,12 8,08 0,50
Alarko Holding 4,94 4,92 0,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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