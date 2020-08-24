Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|6,44
|6,03
|6,80
|Brisa
|11,83
|11,40
|3,77
|İş Finansal Kiralama
|3,99
|3,85
|3,64
|Çemtaş
|10,50
|10,14
|3,55
|Ege Endüstri
|702,50
|683,90
|2,72
|Sasa Polyester
|14,90
|14,51
|2,69
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,78
|7,58
|2,64
|Karsan Otomotiv
|2,77
|2,70
|2,59
|Kartonsan
|611,00
|595,60
|2,59
|Özak GMYO
|3,98
|3,89
|2,31
|Bim Mağazalar
|69,55
|68,00
|2,28
|Koç Holding
|16,02
|15,70
|2,04
|Tüpraş
|84,30
|82,90
|1,69
|Çelebi
|72,20
|71,10
|1,55
|GSD Holding
|2,20
|2,17
|1,38
|Migros Ticaret
|39,54
|39,04
|1,28
|Netaş Telekomünikasyon
|15,18
|15,01
|1,13
|Pegasus
|46,46
|46,00
|1,00
|Sabancı Holding
|8,30
|8,22
|0,97
|Hektaş
|12,07
|11,96
|0,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)