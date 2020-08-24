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Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-24 18:46:11 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 6,44 6,03 6,80
Brisa 11,83 11,40 3,77
İş Finansal Kiralama 3,99 3,85 3,64
Çemtaş 10,50 10,14 3,55
Ege Endüstri 702,50 683,90 2,72
Sasa Polyester 14,90 14,51 2,69
Tümosan Motor ve Traktör 7,78 7,58 2,64
Karsan Otomotiv 2,77 2,70 2,59
Kartonsan 611,00 595,60 2,59
Özak GMYO 3,98 3,89 2,31
Bim Mağazalar 69,55 68,00 2,28
Koç Holding 16,02 15,70 2,04
Tüpraş 84,30 82,90 1,69
Çelebi 72,20 71,10 1,55
GSD Holding 2,20 2,17 1,38
Migros Ticaret 39,54 39,04 1,28
Netaş Telekomünikasyon 15,18 15,01 1,13
Pegasus 46,46 46,00 1,00
Sabancı Holding 8,30 8,22 0,97
Hektaş 12,07 11,96 0,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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