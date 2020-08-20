Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|13,58
|12,35
|9,96
|Petkim
|4,65
|4,23
|9,93
|Zorlu Enerji
|2,91
|2,65
|9,81
|Global Yatırım Holding
|4,64
|4,26
|8,92
|Aksa Enerji
|5,89
|5,43
|8,47
|Tüpraş
|92,00
|85,95
|7,04
|Kardemir (D)
|3,10
|2,93
|5,80
|Vestel
|17,11
|16,22
|5,49
|Hektaş
|12,37
|11,77
|5,10
|Yataş
|8,13
|7,75
|4,90
|Kerevitaş Gıda
|5,16
|4,96
|4,03
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,78
|7,49
|3,87
|Tekfen Holding
|15,21
|14,74
|3,19
|Çimsa
|12,16
|11,80
|3,05
|Borusan Mannesmann
|12,85
|12,48
|2,96
|Doğan Holding
|2,14
|2,08
|2,88
|Aygaz
|12,80
|12,46
|2,73
|Şekerbank
|1,54
|1,50
|2,67
|Halk GMYO
|2,11
|2,06
|2,43
|Albaraka Türk
|1,58
|1,55
|1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)