Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|12,35
|11,23
|9,97
|Zorlu Enerji
|2,65
|2,41
|9,96
|Petkim
|4,23
|3,85
|9,87
|Aksa Enerji
|5,43
|4,97
|9,26
|Odaş Elektrik
|2,51
|2,31
|8,66
|Tüpraş
|85,95
|79,85
|7,64
|Net Holding
|2,31
|2,16
|6,94
|Emlak Konut GMYO
|2,06
|1,94
|6,19
|Trakya Cam
|4,09
|3,87
|5,68
|Aygaz
|12,46
|11,79
|5,68
|Şişe Cam
|6,27
|5,94
|5,56
|Sasa Polyester
|14,20
|13,49
|5,26
|Bim Mağazalar
|70,05
|66,70
|5,02
|Soda Sanayii
|7,02
|6,72
|4,46
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,45
|7,14
|4,34
|Koza Madencilik
|13,73
|13,16
|4,33
|Anadolu Cam
|5,33
|5,12
|4,10
|Tofaş Oto Fabrikası
|22,00
|21,16
|3,97
|Arçelik
|22,90
|22,04
|3,90
|Türk Telekom
|7,19
|6,92
|3,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)