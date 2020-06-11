Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|12,12
|11,26
|7,64
|Global Yatırım Holding
|3,92
|3,66
|7,10
|Bizim Mağazaları
|18,45
|17,50
|5,43
|Tat Gıda
|9,35
|8,90
|5,06
|Doğuş Otomotiv
|12,74
|12,15
|4,86
|T.S.K.B.
|1,24
|1,19
|4,20
|Şok Marketler
|13,00
|12,48
|4,17
|Petkim
|3,93
|3,80
|3,42
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,05
|12,71
|2,68
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,16
|11,86
|2,53
|Kerevitaş Gıda
|4,30
|4,20
|2,38
|Logo Yazılım
|73,50
|71,90
|2,23
|Otokar
|140,90
|137,90
|2,18
|Koza Madencilik
|12,52
|12,26
|2,12
|Gözde Girişim
|4,57
|4,48
|2,01
|Yataş
|7,66
|7,51
|2,00
|Aygaz
|11,31
|11,13
|1,62
|Ford Otosan
|68,60
|67,55
|1,55
|MLP Sağlık
|17,42
|17,19
|1,34
|Koza Altın
|77,00
|76,00
|1,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)