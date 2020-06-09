Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|18,02
|16,39
|9,95
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|1,74
|7,47
|Karsan Otomotiv
|2,03
|1,91
|6,28
|İpek Doğal Enerji
|14,67
|14,07
|4,26
|İş GMYO
|1,82
|1,75
|4,00
|Zorlu Enerji
|1,61
|1,55
|3,87
|Şok Marketler
|12,44
|12,00
|3,67
|Albaraka Türk
|1,51
|1,46
|3,42
|Anadolu Grubu Holding
|18,79
|18,17
|3,41
|Akçansa
|10,24
|9,98
|2,61
|Özak GMYO
|3,27
|3,19
|2,51
|Koza Madencilik
|12,07
|11,80
|2,29
|Çemtaş
|8,31
|8,16
|1,84
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,59
|12,37
|1,78
|Güneş Sigorta
|3,67
|3,61
|1,66
|Good-Year
|4,94
|4,86
|1,65
|Coca Cola İçecek
|41,44
|40,80
|1,57
|Otokar
|136,60
|134,50
|1,56
|İş Finansal Kiralama
|3,91
|3,85
|1,56
|Koza Altın
|74,60
|73,55
|1,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)