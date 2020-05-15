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Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-15 19:08:08 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 10,14 9,22 9,98
Brisa 9,53 8,67 9,92
Tat Gıda 8,47 7,73 9,57
Selçuk Ecza Deposu 9,40 8,79 6,94
Tümosan Motor ve Traktör 6,11 5,72 6,82
Pegasus 50,90 48,04 5,95
Bursa Çimento 4,11 3,90 5,38
Çemtaş 7,44 7,10 4,79
Good-Year 4,92 4,70 4,68
Bim Mağazalar 56,50 54,20 4,24
İş Finansal Kiralama 3,90 3,75 4,00
Anadolu Hayat Emeklilik 6,74 6,50 3,69
Halkbank 5,37 5,19 3,47
İş GMYO 1,61 1,56 3,21
Enerjisa Enerji 7,84 7,60 3,16
Doğuş Otomotiv 9,65 9,36 3,10
Tofaş Oto Fabrikaları 20,26 19,66 3,05
Klimasan Klima 16,82 16,34 2,94
Şekerbank 1,07 1,04 2,88
Otokar 136,00 132,40 2,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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