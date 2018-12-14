0553 313 94 23

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

14 Aralık 2018 Cuma 18:45
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
ICBC Turkey Bank9,0211,27-19,96
Çemaş Döküm0,830,95-12,63
Odaş Elektrik2,062,20-6,36
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,712,87-5,57
Global Yat. Holding2,802,95-5,08
Kardemir (D)2,152,26-4,87
İpek Doğal Enerji5,535,81-4,82
Gersan Elektrik2,943,08-4,55
Vestel5,505,75-4,35
Koza Madencilik7,597,93-4,29
Türk Telekom3,713,87-4,13
Aselsan23,8824,86-3,94
İhlas Gayrimenkul1,231,28-3,91
Aksa Enerji2,622,72-3,68
Şekerbank1,081,12-3,57
Eczacıbaşı İlaç2,792,89-3,46
Şişe Cam5,365,55-3,42
Türk Traktör33,9635,16-3,41
Sasa Polyester8,178,45-3,31
Netaş Telekom.6,556,77-3,25


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 18:45
  1. Borsada en çok değer kaybeden hisseler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    WFP'den İsveç'teki Yemen görüşmelerine övgü
    1. WFP'den İsveç'teki Yemen görüşmelerine..
    2. Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen..
    3. Terim-Rasim Ozan davasında flaş karar!
    4. AK Parti'de rekor! Sayı resmen açıklandı
    5. Kandilli'den korkutan uyarı!..
    6. Denizli'de yola saçılan mandalinalar..
    7. Tunus'ta "kırmızı yelekliler"den..
    8. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    9. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    10. "Dağlarda 700 terörist kaldı"
    11. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    12. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    13. Dışişleri Bakanlığının logosu değişti
    14. Kamerun'da ayrılıkçılar kendi..
    15. Borsada endekslerin değişimi
    16. Borsada işlem hacmi sıralaması
    17. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    18. CHP Grup Başkanvekili Özel, AA'nın..
    19. Borsada günlük işlemler (2)
    20. Borsada günlük işlemler (1)
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
    'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak