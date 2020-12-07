Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,81
|1,93
|-6,22
|Kartonsan
|2.664,00
|2.836,50
|-6,08
|Emlak Konut GMYO
|2,03
|2,13
|-4,69
|Halk GMYO
|3,21
|3,34
|-3,89
|Özak GMYO
|4,48
|4,66
|-3,86
|Karel Elektronik
|19,48
|20,26
|-3,85
|Vakıflar Bankası
|4,46
|4,62
|-3,46
|Pınar Süt
|21,42
|22,12
|-3,16
|Ege Endüstri
|1.692,10
|1.746,00
|-3,09
|İş Bankası (C)
|6,42
|6,61
|-2,87
|Şekerbank
|1,37
|1,41
|-2,84
|Otokar
|228,50
|235,10
|-2,81
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,83
|2,91
|-2,75
|Kerevitaş Gıda
|6,77
|6,96
|-2,73
|Pınar Et Ve Un
|23,56
|24,20
|-2,64
|Ülker Bisküvi
|21,44
|22,00
|-2,55
|Gübre Fabrikaları
|49,82
|51,10
|-2,50
|Migros Ticaret
|39,90
|40,92
|-2,49
|Tat Gıda
|10,93
|11,19
|-2,32
|Akbank
|6,04
|6,18
|-2,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)