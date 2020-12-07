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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-07 18:49:24 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,811,93-6,22
Kartonsan2.664,002.836,50-6,08
Emlak Konut GMYO2,032,13-4,69
Halk GMYO3,213,34-3,89
Özak GMYO4,484,66-3,86
Karel Elektronik19,4820,26-3,85
Vakıflar Bankası4,464,62-3,46
Pınar Süt21,4222,12-3,16
Ege Endüstri1.692,101.746,00-3,09
İş Bankası (C)6,426,61-2,87
Şekerbank1,371,41-2,84
Otokar228,50235,10-2,81
Yapı ve Kredi Bankası2,832,91-2,75
Kerevitaş Gıda6,776,96-2,73
Pınar Et Ve Un23,5624,20-2,64
Ülker Bisküvi21,4422,00-2,55
Gübre Fabrikaları49,8251,10-2,50
Migros Ticaret39,9040,92-2,49
Tat Gıda10,9311,19-2,32
Akbank6,046,18-2,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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