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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-20 18:54:56 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Good-Year7,457,59-1,84
Brisa17,9018,16-1,43
İş Bankası (C)6,826,91-1,30
MLP Sağlık19,1819,43-1,29
Aksa Enerji7,177,26-1,24
Yataş11,1911,33-1,24
Kardemir (D)4,814,87-1,23
Kerevitaş Gıda7,157,23-1,11
Petkim4,044,08-1,06
Sabancı Holding10,8110,92-1,01
Tüpraş89,1090,00-1,00
Ereğli Demir Çelik11,3611,45-0,79
Garanti Bankası9,459,52-0,74
Enka İnşaat7,217,26-0,69
Yapı ve Kredi Bankası3,093,11-0,64
Gözde Girişim6,496,53-0,61
Mavi Giyim46,3246,60-0,60
Bim Mağazalar69,6070,00-0,57
İş Yatırım Menkul Değerler13,0813,15-0,53
İndeks Bilgisayar16,5516,63-0,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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