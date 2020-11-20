Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Good-Year
|7,45
|7,59
|-1,84
|Brisa
|17,90
|18,16
|-1,43
|İş Bankası (C)
|6,82
|6,91
|-1,30
|MLP Sağlık
|19,18
|19,43
|-1,29
|Aksa Enerji
|7,17
|7,26
|-1,24
|Yataş
|11,19
|11,33
|-1,24
|Kardemir (D)
|4,81
|4,87
|-1,23
|Kerevitaş Gıda
|7,15
|7,23
|-1,11
|Petkim
|4,04
|4,08
|-1,06
|Sabancı Holding
|10,81
|10,92
|-1,01
|Tüpraş
|89,10
|90,00
|-1,00
|Ereğli Demir Çelik
|11,36
|11,45
|-0,79
|Garanti Bankası
|9,45
|9,52
|-0,74
|Enka İnşaat
|7,21
|7,26
|-0,69
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,09
|3,11
|-0,64
|Gözde Girişim
|6,49
|6,53
|-0,61
|Mavi Giyim
|46,32
|46,60
|-0,60
|Bim Mağazalar
|69,60
|70,00
|-0,57
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,08
|13,15
|-0,53
|İndeks Bilgisayar
|16,55
|16,63
|-0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)