Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|28,74
|31,92
|-9,96
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,67
|2,86
|-6,64
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,12
|2,26
|-6,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,90
|29,70
|-6,06
|GSD Holding
|2,19
|2,33
|-6,01
|Mavi Giyim
|44,66
|47,50
|-5,98
|Pegasus
|53,05
|56,40
|-5,94
|Garanti Bankası
|8,42
|8,95
|-5,92
|Vakıflar Bankası
|4,50
|4,77
|-5,66
|Yataş
|10,64
|11,22
|-5,17
|Koç Holding
|17,72
|18,68
|-5,14
|Akbank
|5,99
|6,31
|-5,07
|Netaş Telekom.
|19,18
|20,18
|-4,96
|İş Yatırım Menkul Değerler
|12,14
|12,77
|-4,93
|Good-Year
|7,08
|7,44
|-4,84
|Ege Endüstri
|1.285,00
|1.350,00
|-4,81
|Çelebi
|79,45
|83,45
|-4,79
|DO-CO
|363,40
|381,30
|-4,69
|Kardemir (D)
|4,18
|4,38
|-4,57
|Akiş GMYO
|3,62
|3,79
|-4,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)