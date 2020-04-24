Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|18,07
|18,96
|-4,69
|Pegasus
|46,48
|48,68
|-4,52
|Logo Yazılım
|75,30
|78,65
|-4,26
|Otokar
|123,50
|126,40
|-2,29
|Trakya Cam
|3,46
|3,54
|-2,26
|Hektaş
|12,40
|12,62
|-1,74
|Ereğli Demir Çelik
|7,96
|8,10
|-1,73
|Net Holding
|1,79
|1,82
|-1,65
|Reysaş GMYO
|6,02
|6,12
|-1,63
|Bizim Mağazaları
|13,97
|14,18
|-1,48
|Enka İnşaat
|6,30
|6,39
|-1,41
|Şişe Cam
|5,18
|5,24
|-1,15
|Vestel
|11,68
|11,81
|-1,10
|Türk Hava Yolları
|10,27
|10,37
|-0,96
|İş Fin.Kir.
|3,29
|3,32
|-0,90
|Koç Holding
|14,66
|14,76
|-0,68
|Ford Otosan
|58,70
|59,10
|-0,68
|İş GMYO
|1,51
|1,52
|-0,66
|Anadolu Efes
|18,05
|18,16
|-0,61
|Arçelik
|15,26
|15,34
|-0,52