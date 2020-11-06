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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-06 18:58:16 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş 33,38 35,58 -6,18
Netaş Telekomünikasyon 21,62 22,84 -5,34
Gübre Fabrikaları 36,88 38,56 -4,36
Ülker Bisküvi 21,64 22,14 -2,26
Halk GMYO 2,54 2,58 -1,55
Doğan Holding 2,57 2,60 -1,15
Kordsa Teknik Tekstil 12,01 12,15 -1,15
Aygaz 11,38 11,51 -1,13
MLP Sağlık 17,55 17,75 -1,13
Şekerbank 1,80 1,82 -1,10
Aksigorta 7,29 7,36 -0,95
Tekfen Holding 13,88 14,01 -0,93
Sasa Polyester 16,28 16,43 -0,91
Karel Elektronik 17,35 17,50 -0,86
Deva Holding 23,40 23,60 -0,85
Torunlar GMYO 3,55 3,58 -0,84
Doğuş Otomotiv 20,66 20,82 -0,77
Borusan Mannesmann 14,88 14,98 -0,67
TAV Havalimanları 14,50 14,59 -0,62
Albaraka Türk 1,69 1,70 -0,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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