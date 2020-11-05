Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|1.151,00
|1.223,00
|-5,89
|MLP Sağlık
|17,75
|18,28
|-2,90
|Net Holding
|3,14
|3,22
|-2,48
|Kardemir (D)
|3,32
|3,40
|-2,35
|Akiş GMYO
|3,98
|4,07
|-2,21
|Türk Traktör
|124,00
|126,80
|-2,21
|Ereğli Demir Çelik
|10,17
|10,36
|-1,83
|Deva Holding
|23,60
|23,92
|-1,34
|Pegasus
|44,10
|44,60
|-1,12
|Şok Marketler
|11,86
|11,99
|-1,08
|Türk Hava Yolları
|9,69
|9,78
|-0,92
|İş Bankası (C)
|5,43
|5,48
|-0,91
|Migros Ticaret
|38,66
|39,00
|-0,87
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,30
|2,32
|-0,86
|Otokar
|198,00
|198,90
|-0,45
|Halkbank
|4,92
|4,94
|-0,40
|Alarko Holding
|6,15
|6,17
|-0,32
|TAV Havalimanları
|14,59
|14,63
|-0,27
|Enerjisa Enerji
|9,57
|9,59
|-0,21
|İskenderun Demir Çelik
|7,73
|7,74
|-0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)