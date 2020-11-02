Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şekerbank
|1,71
|1,81
|-5,52
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,02
|35,40
|-3,90
|Net Holding
|3,03
|3,11
|-2,57
|Arçelik
|26,30
|26,88
|-2,16
|Pınar Et Ve Un
|24,02
|24,50
|-1,96
|Mavi Giyim
|37,12
|37,70
|-1,54
|Türk Traktör
|111,20
|112,80
|-1,42
|Kerevitaş Gıda
|6,37
|6,43
|-0,93
|Sasa Polyester
|15,17
|15,30
|-0,85
|Vestel
|16,44
|16,57
|-0,78
|Albaraka Türk
|1,61
|1,62
|-0,62
|İş GMYO
|1,89
|1,90
|-0,53
|Akçansa
|12,47
|12,52
|-0,40
|Petkim
|4,10
|4,11
|-0,24
|Logo Yazılım
|92,65
|92,85
|-0,22
|Aksa Enerji
|6,16
|6,17
|-0,16
|Enka İnşaat
|7,20
|7,21
|-0,14
|Oyak Çimento
|7,33
|7,34
|-0,14
|Aygaz
|10,55
|10,56
|-0,09
|Şok Marketler
|11,33
|11,34
|-0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)