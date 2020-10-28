Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|95,00
|100,10
|-5,09
|Vestel
|17,11
|18,02
|-5,05
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,00
|35,80
|-5,03
|Anadolu Grubu Holding
|18,18
|19,14
|-5,02
|Gözde Girişim
|5,65
|5,94
|-4,88
|Çemtaş
|13,95
|14,64
|-4,71
|Akçansa
|12,39
|12,97
|-4,47
|Mavi Giyim
|38,00
|39,76
|-4,43
|Halk GMYO
|2,38
|2,49
|-4,42
|Bizim Mağazaları
|15,05
|15,69
|-4,08
|Alarko GMYO
|17,37
|18,10
|-4,03
|Anadolu Efes
|20,52
|21,38
|-4,02
|Pegasus
|40,80
|42,50
|-4,00
|Arçelik
|25,74
|26,80
|-3,96
|Çimsa
|12,69
|13,21
|-3,94
|Bagfaş
|16,85
|17,54
|-3,93
|Ereğli Demir Çelik
|9,29
|9,67
|-3,93
|MLP Sağlık
|17,18
|17,88
|-3,91
|Pınar Süt
|19,80
|20,60
|-3,88
|Coca Cola İçecek
|46,10
|47,94
|-3,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)