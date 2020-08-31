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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-31 18:38:59 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 14,70 15,60 -5,77
TAV Havalimanları 15,00 15,78 -4,94
Türkiye Sigorta 6,14 6,45 -4,81
GSD Holding 2,10 2,20 -4,55
Tümosan Motor ve Traktör 7,40 7,74 -4,39
İpek Doğal Enerji 11,60 12,12 -4,29
Halkbank 4,91 5,13 -4,29
Ege Endüstri 708,00 739,30 -4,23
Türk Hava Yolları 10,56 11,00 -4,00
Emlak Konut GMYO 1,76 1,83 -3,83
Ford Otosan 84,50 87,80 -3,76
İş Finansal Kiralama 3,69 3,83 -3,66
Koç Holding 14,90 15,46 -3,62
Tüpraş 80,00 83,00 -3,61
Sasa Polyester 15,08 15,64 -3,58
Brisa 11,39 11,81 -3,56
Alarko GMYO 14,07 14,58 -3,50
Şekerbank 1,38 1,43 -3,50
Anadolu Grubu Holding 16,07 16,64 -3,43
Anadolu Cam 5,10 5,27 -3,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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