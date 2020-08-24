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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-24 18:47:00 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 11,66 12,23 -4,66
Aksa Enerji 5,11 5,31 -3,77
Zorlu Enerji 2,53 2,62 -3,44
Vestel 16,59 17,02 -2,53
Deva Holding 19,30 19,74 -2,23
Bagfaş 13,82 14,13 -2,19
Gübre Fabrikaları 27,70 28,30 -2,12
Şekerbank 1,47 1,50 -2,00
Aygaz 11,90 12,14 -1,98
Türk Telekom 6,97 7,11 -1,97
Borusan Mannesmann 12,70 12,92 -1,70
Garanti Bankası 6,96 7,08 -1,69
Vakıflar Bankası 4,19 4,26 -1,64
Turkcell 14,76 15,00 -1,60
Aksigorta 6,85 6,96 -1,58
Alarko GMYO 14,92 15,14 -1,45
Coca Cola İçecek 43,84 44,46 -1,39
Akbank 5,00 5,07 -1,38
Halkbank 5,18 5,25 -1,33
Kardemir (D) 3,00 3,04 -1,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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