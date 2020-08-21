Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|2,62
|2,91
|-9,97
|İpek Doğal Enerji
|12,23
|13,58
|-9,94
|Petkim
|4,19
|4,65
|-9,89
|Tüpraş
|82,90
|92,00
|-9,89
|Aksa Enerji
|5,31
|5,89
|-9,85
|Global Yatırım Holding
|4,32
|4,64
|-6,90
|Odaş Elektrik
|2,38
|2,52
|-5,56
|Aygaz
|12,14
|12,80
|-5,16
|GSD Holding
|2,17
|2,27
|-4,41
|Doğuş Otomotiv
|15,31
|15,98
|-4,19
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|2,03
|-3,94
|Oyak Çimento
|7,67
|7,95
|-3,52
|Net Holding
|2,25
|2,33
|-3,43
|Hektaş
|11,96
|12,37
|-3,31
|Netaş Telekomünikasyon
|15,01
|15,51
|-3,22
|Koza Madencilik
|13,00
|13,41
|-3,06
|Kerevitaş Gıda
|5,01
|5,16
|-2,91
|Ford Otosan
|89,50
|92,10
|-2,82
|Gözde Girişim
|5,21
|5,36
|-2,80
|Aksigorta
|6,96
|7,16
|-2,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)