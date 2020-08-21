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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-21 18:54:44 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Zorlu Enerji 2,62 2,91 -9,97
İpek Doğal Enerji 12,23 13,58 -9,94
Petkim 4,19 4,65 -9,89
Tüpraş 82,90 92,00 -9,89
Aksa Enerji 5,31 5,89 -9,85
Global Yatırım Holding 4,32 4,64 -6,90
Odaş Elektrik 2,38 2,52 -5,56
Aygaz 12,14 12,80 -5,16
GSD Holding 2,17 2,27 -4,41
Doğuş Otomotiv 15,31 15,98 -4,19
Emlak Konut GMYO 1,95 2,03 -3,94
Oyak Çimento 7,67 7,95 -3,52
Net Holding 2,25 2,33 -3,43
Hektaş 11,96 12,37 -3,31
Netaş Telekomünikasyon 15,01 15,51 -3,22
Koza Madencilik 13,00 13,41 -3,06
Kerevitaş Gıda 5,01 5,16 -2,91
Ford Otosan 89,50 92,10 -2,82
Gözde Girişim 5,21 5,36 -2,80
Aksigorta 6,96 7,16 -2,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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