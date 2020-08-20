Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|GSD Holding
|2,27
|2,36
|-3,81
|Kartonsan
|609,20
|625,90
|-2,67
|Karsan Otomotiv
|2,77
|2,84
|-2,46
|Koza Madencilik
|13,41
|13,73
|-2,33
|Bim Mağazalar
|68,65
|70,05
|-2,00
|Garanti Bankası
|7,14
|7,28
|-1,92
|Otokar
|137,80
|140,50
|-1,92
|Bizim Mağazaları
|14,94
|15,23
|-1,90
|İş GMYO
|1,77
|1,80
|-1,67
|Koç Holding
|15,47
|15,72
|-1,59
|Sabancı Holding
|8,11
|8,24
|-1,58
|Pegasus
|46,90
|47,64
|-1,55
|Akbank
|5,08
|5,16
|-1,55
|Koza Altın
|83,00
|84,30
|-1,54
|Doğuş Otomotiv
|15,98
|16,23
|-1,54
|Mavi Giyim
|38,70
|39,30
|-1,53
|Coca Cola İçecek
|44,28
|44,96
|-1,51
|Emlak Konut GMYO
|2,03
|2,06
|-1,46
|Deva Holding
|19,78
|20,06
|-1,40
|Alkim Kimya
|12,70
|12,87
|-1,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)