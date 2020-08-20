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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-20 18:41:11 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
GSD Holding 2,27 2,36 -3,81
Kartonsan 609,20 625,90 -2,67
Karsan Otomotiv 2,77 2,84 -2,46
Koza Madencilik 13,41 13,73 -2,33
Bim Mağazalar 68,65 70,05 -2,00
Garanti Bankası 7,14 7,28 -1,92
Otokar 137,80 140,50 -1,92
Bizim Mağazaları 14,94 15,23 -1,90
İş GMYO 1,77 1,80 -1,67
Koç Holding 15,47 15,72 -1,59
Sabancı Holding 8,11 8,24 -1,58
Pegasus 46,90 47,64 -1,55
Akbank 5,08 5,16 -1,55
Koza Altın 83,00 84,30 -1,54
Doğuş Otomotiv 15,98 16,23 -1,54
Mavi Giyim 38,70 39,30 -1,53
Coca Cola İçecek 44,28 44,96 -1,51
Emlak Konut GMYO 2,03 2,06 -1,46
Deva Holding 19,78 20,06 -1,40
Alkim Kimya 12,70 12,87 -1,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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