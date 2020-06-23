  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-23 18:47:56 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 13,25 13,72 -3,43
Enka İnşaat 6,27 6,49 -3,39
Halkbank 6,24 6,45 -3,26
Vakıflar Bankası 5,23 5,34 -2,06
Klimasan Klima 16,55 16,82 -1,61
Mavi Giyim 48,64 49,42 -1,58
İş GMYO 1,88 1,91 -1,57
Gübre Fabrikaları 29,20 29,64 -1,48
İş Bankası (C) 5,45 5,53 -1,45
Brisa 12,22 12,39 -1,37
Ülker Bisküvi 24,56 24,90 -1,37
Kerevitaş Gıda 4,28 4,33 -1,15
MLP Sağlık 18,46 18,66 -1,07
Anadolu Efes 20,60 20,80 -0,96
Yapı ve Kredi Bankası 2,42 2,44 -0,82
Akbank 6,12 6,17 -0,81
Reysaş GMYO 5,23 5,27 -0,76
Hektaş 14,03 14,13 -0,71
Bursa Çimento 4,22 4,25 -0,71
Garanti Bankası 8,46 8,52 -0,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı