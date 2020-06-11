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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-11 18:47:42 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 80,50 83,20 -3,25
Bim Mağazalar 62,90 64,70 -2,78
Çemtaş 8,23 8,46 -2,72
TAV Havalimanları 19,50 20,04 -2,69
Torunlar GMYO 2,99 3,07 -2,61
İpek Doğal Enerji 14,06 14,41 -2,43
Arçelik 16,70 17,08 -2,22
Reysaş GMYO 5,07 5,18 -2,12
Anadolu Grubu Holding 18,90 19,30 -2,07
İş Fin.Kir. 3,86 3,94 -2,03
Albaraka Türk 1,47 1,50 -2,00
Pegasus 56,85 58,00 -1,98
Karsan Otomotiv 1,98 2,02 -1,98
Vestel 14,66 14,92 -1,74
Net Holding 2,27 2,31 -1,73
Tüpraş 87,10 88,60 -1,69
Yapı ve Kredi Bankası 2,36 2,40 -1,67
Hektaş 14,25 14,49 -1,66
İş GMYO 1,89 1,92 -1,56
Doğan Holding 1,96 1,99 -1,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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