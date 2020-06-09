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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-09 18:45:37 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 458,50 474,00 -3,27
Reysaş GMYO 5,12 5,26 -2,66
Koç Holding 17,50 17,96 -2,56
Pegasus 57,10 58,35 -2,14
Tofaş Oto Fabrikası 22,82 23,28 -1,98
Aksigorta 6,52 6,65 -1,95
Çelebi 83,85 85,50 -1,93
Klimasan Klima 16,40 16,70 -1,80
Karel Elektronik 15,11 15,38 -1,76
Aygaz 11,20 11,40 -1,75
Net Holding 2,27 2,31 -1,73
Turkcell 14,22 14,47 -1,73
Netaş Telekom. 14,00 14,24 -1,69
Şişe Cam 4,96 5,04 -1,59
Alarko GMYO 14,75 14,97 -1,47
Global Yatırım Holding 3,39 3,44 -1,45
Vakıflar Bankası 4,79 4,86 -1,44
Alkim Kimya 12,32 12,50 -1,44
Halkbank 5,48 5,56 -1,44
Anadolu Efes 19,40 19,68 -1,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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