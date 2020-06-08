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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-08 18:44:36 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 474,00 493,50 -3,95
Anadolu Hayat Emeklilik 6,51 6,74 -3,41
İpek Doğal Enerji 14,07 14,56 -3,37
Global Yatırım Holding 3,44 3,54 -2,82
Reysaş GMYO 5,26 5,41 -2,77
Bim Mağazalar 64,60 66,40 -2,71
Aksa Enerji 4,65 4,76 -2,31
Koza Madencilik 11,80 12,06 -2,16
MLP Sağlık 16,70 17,03 -1,94
Netaş Telekom. 14,24 14,51 -1,86
Çelebi 85,50 87,05 -1,78
Net Holding 2,31 2,35 -1,70
Tat Gıda 8,84 8,99 -1,67
Anadolu Grubu Holding 18,17 18,47 -1,62
Aksa 6,67 6,78 -1,62
Tofaş Oto Fabrikası 23,28 23,66 -1,61
Selçuk Ecza Deposu 8,17 8,30 -1,57
Borusan Mannesmann 10,50 10,66 -1,50
Hektaş 14,62 14,84 -1,48
Sasa Polyester 10,01 10,16 -1,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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