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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-15 19:08:09 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 14,20 15,77 -9,96
Deva Holding 18,90 19,58 -3,47
Petkim 3,46 3,54 -2,26
İş Yatırım Menkul Değerler 5,50 5,60 -1,79
İpek Doğal Enerji 13,90 14,15 -1,77
Gübre Fabrikaları 18,30 18,57 -1,45
ASELSAN 28,86 29,22 -1,23
Reysaş GMYO 4,96 5,02 -1,20
Arçelik 14,84 15,01 -1,13
Ereğli Demir Çelik 7,91 8,00 -1,12
Koç Holding 14,90 15,06 -1,06
Akçansa 7,58 7,66 -1,04
İş Bankası (C) 4,78 4,83 -1,04
Aksigorta 5,87 5,93 -1,01
Torunlar GMYO 2,32 2,34 -0,85
Eczacıbaşı Yatırım 11,91 12,00 -0,75
Sabancı Holding 8,13 8,19 -0,73
Tüpraş 81,90 82,50 -0,73
İskenderun Demir Çelik 6,91 6,96 -0,72
Özak GMYO 2,84 2,86 -0,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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