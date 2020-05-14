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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-14 18:59:43 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 15,77 17,52 -9,99
Selçuk Ecza Deposu 8,79 9,61 -8,53
Eczacıbaşı Yatırım 12,00 12,79 -6,18
Ege Endüstri 554,50 580,50 -4,48
Kartonsan 452,20 471,50 -4,09
Mavi Giyim 40,70 42,42 -4,05
Eczacıbaşı İlaç 5,72 5,96 -4,03
Pegasus 48,04 49,80 -3,53
Borusan Mannesmann 9,61 9,96 -3,51
Anadolu Grubu Holding 15,40 15,93 -3,33
Odaş Elektrik 1,79 1,85 -3,24
İş Finansal Kiralama 3,75 3,87 -3,10
Bizim Mağazaları 12,37 12,76 -3,06
Karsan Otomotiv 1,68 1,73 -2,89
Gözde Girişim 3,79 3,90 -2,82
Şekerbank 1,04 1,07 -2,80
Kerevitaş Gıda 3,89 4,00 -2,75
Çemtaş 7,10 7,30 -2,74
Halk GMYO 1,44 1,48 -2,70
Akbank 5,42 5,57 -2,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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