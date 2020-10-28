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Ekonomi Borsada değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:36:32 -
Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 1.648,00 1.498,20 10,00
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,32 2,11 9,95
Alcatel Lucent Teletaş 33,14 31,26 6,01
Şekerbank 1,98 1,88 5,32
Albaraka Türk 1,77 1,71 3,51
Good-Year 6,41 6,23 2,89
Net Holding 3,13 3,10 0,97
Enka İnşaat 7,22 7,20 0,28
ASELSAN 17,40 17,36 0,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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