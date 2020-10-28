Borsada değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 9 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|1.648,00
|1.498,20
|10,00
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,32
|2,11
|9,95
|Alcatel Lucent Teletaş
|33,14
|31,26
|6,01
|Şekerbank
|1,98
|1,88
|5,32
|Albaraka Türk
|1,77
|1,71
|3,51
|Good-Year
|6,41
|6,23
|2,89
|Net Holding
|3,13
|3,10
|0,97
|Enka İnşaat
|7,22
|7,20
|0,28
|ASELSAN
|17,40
|17,36
|0,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)