Borsada değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 20 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tekfen Holding
|16,01
|15,21
|5,26
|Özak GMYO
|3,89
|3,74
|4,01
|Sasa Polyester
|14,51
|14,10
|2,91
|Tat Gıda
|9,75
|9,48
|2,85
|Anadolu Grubu Holding
|17,30
|16,96
|2,00
|Alkim Kimya
|12,92
|12,70
|1,73
|Anadolu Efes
|19,80
|19,50
|1,54
|Koç Holding
|15,70
|15,47
|1,49
|Sabancı Holding
|8,22
|8,11
|1,36
|İş Finansal Kiralama
|3,85
|3,81
|1,05
|Halkbank
|5,25
|5,20
|0,96
|Mavi Giyim
|39,06
|38,70
|0,93
|Otokar
|138,70
|137,80
|0,65
|Borusan Mannesmann
|12,92
|12,85
|0,54
|Çemtaş
|10,14
|10,09
|0,50
|Coca Cola İçecek
|44,46
|44,28
|0,41
|Brisa
|11,40
|11,36
|0,35
|Torunlar GMYO
|3,54
|3,53
|0,28
|Alarko GMYO
|15,14
|15,12
|0,13
|Migros Ticaret
|39,04
|39,00
|0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)