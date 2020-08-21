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Ekonomi Borsada değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-21 18:53:41 -
Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 20 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 16,01 15,21 5,26
Özak GMYO 3,89 3,74 4,01
Sasa Polyester 14,51 14,10 2,91
Tat Gıda 9,75 9,48 2,85
Anadolu Grubu Holding 17,30 16,96 2,00
Alkim Kimya 12,92 12,70 1,73
Anadolu Efes 19,80 19,50 1,54
Koç Holding 15,70 15,47 1,49
Sabancı Holding 8,22 8,11 1,36
İş Finansal Kiralama 3,85 3,81 1,05
Halkbank 5,25 5,20 0,96
Mavi Giyim 39,06 38,70 0,93
Otokar 138,70 137,80 0,65
Borusan Mannesmann 12,92 12,85 0,54
Çemtaş 10,14 10,09 0,50
Coca Cola İçecek 44,46 44,28 0,41
Brisa 11,40 11,36 0,35
Torunlar GMYO 3,54 3,53 0,28
Alarko GMYO 15,14 15,12 0,13
Migros Ticaret 39,04 39,00 0,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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