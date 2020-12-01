Borsada değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pınar Et Ve Un
|24,38
|25,54
|-4,54
|MLP Sağlık
|20,18
|21,14
|-4,54
|Pınar Süt
|22,38
|23,44
|-4,52
|Deva Holding
|24,40
|25,40
|-3,94
|Şok Marketler
|12,13
|12,56
|-3,42
|Bizim Mağazaları
|16,38
|16,95
|-3,36
|Kerevitaş Gıda
|7,16
|7,37
|-2,85
|Halk GMYO
|3,03
|3,11
|-2,57
|Tat Gıda
|11,21
|11,40
|-1,67
|Eczacıbaşı İlaç
|7,09
|7,16
|-0,98
|Gübre Fabrikaları
|51,40
|51,70
|-0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)