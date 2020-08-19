Borsada değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|91,00
|94,30
|-3,50
|Bagfaş
|14,40
|14,81
|-2,77
|Deva Holding
|20,06
|20,52
|-2,24
|Karsan Otomotiv
|2,84
|2,90
|-2,07
|Torunlar GMYO
|3,56
|3,63
|-1,93
|Kartonsan
|625,90
|636,40
|-1,65
|Güneş Sigorta
|6,06
|6,13
|-1,14
|DO-CO
|329,90
|333,00
|-0,93
|Çimsa
|11,80
|11,89
|-0,76
|Gübre Fabrikaları
|28,60
|28,74
|-0,49
|Hektaş
|11,77
|11,81
|-0,34
|Coca Cola İçecek
|44,96
|45,00
|-0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)