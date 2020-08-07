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Ekonomi

Borsada değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-07 19:06:11 -
Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 38,54 39,50 -2,43
Halk GMYO 2,12 2,16 -1,85
Tat Gıda 9,83 10,00 -1,70
Eczacıbaşı İlaç 5,91 5,99 -1,34
Koza Madencilik 13,63 13,80 -1,23
Vakıflar Bankası 4,06 4,11 -1,22
Deva Holding 21,26 21,48 -1,02
Mavi Giyim 36,42 36,76 -0,92
Halkbank 5,00 5,03 -0,60
Yapı ve Kredi Bankası 2,05 2,06 -0,49
Sabancı Holding 7,81 7,84 -0,38
Koza Altın 86,00 86,20 -0,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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