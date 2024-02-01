Borsada 6 hisseye daha tedbir getirildi!

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 6 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde 6 hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Link Bilgisayar (#LINK.E), Milpa (#MIPAZ.E) ve Orçay (#ORCAY.E) payları 01/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/02/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Marka Yatırım Holding (#MARKA.E), Seçuk Gıda (#SELGD.E) ve Tetemat Gıda (#TETMT.E) payları 01/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/02/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek.

MARKA, SELGD ve TETMT hisselerinde halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.

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