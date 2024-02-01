  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada 6 hisseye daha tedbir getirildi!
Ekonomi

Borsada 6 hisseye daha tedbir getirildi!

Yeniakit Publisher
2024-02-01 12:18:00 -
Borsada 6 hisseye daha tedbir getirildi!

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 6 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 6 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde 6 hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Link Bilgisayar (#LINK.E), Milpa (#MIPAZ.E) ve Orçay (#ORCAY.E) payları 01/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/02/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Marka Yatırım Holding (#MARKA.E), Seçuk Gıda (#SELGD.E) ve Tetemat Gıda (#TETMT.E) payları 01/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/02/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek.

MARKA, SELGD ve TETMT hisselerinde halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Japonya'da manşet enflasyon yavaşladı: Avrupa borsaları: haftanın ardından teknoloji dışındakiler yükselişle tamamlandı
Japonya'da manşet enflasyon yavaşladı: Avrupa borsaları: haftanın ardından teknoloji dışındakiler yükselişle tamamlandı

Ekonomi

Japonya'da manşet enflasyon yavaşladı: Avrupa borsaları: haftanın ardından teknoloji dışındakiler yükselişle tamamlandı

‘Bu mantıkla giden kaybeder’ İşte borsada başarılı olmanın formülü
‘Bu mantıkla giden kaybeder’ İşte borsada başarılı olmanın formülü

Ekonomi

‘Bu mantıkla giden kaybeder’ İşte borsada başarılı olmanın formülü

Çin'den çöken borsayı kurtarmak için yeni hamle
Çin'den çöken borsayı kurtarmak için yeni hamle

Ekonomi

Çin'den çöken borsayı kurtarmak için yeni hamle

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları borsayı vurdu
Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları borsayı vurdu

Ekonomi

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları borsayı vurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23