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Ekonomi Borsada 2 hisseye tedbir!
Ekonomi

Borsada 2 hisseye tedbir!

Yeniakit Publisher
2024-02-10 10:43:00 -
Borsada 2 hisseye tedbir!

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, iki hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu.

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, iki hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu.

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde iki hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Bantaş Ambalaj (#BNTAS.E) payları 12/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Mega Metal (#MEGMT.E) paylarında 12/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.

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