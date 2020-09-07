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Ekonomi Borsada değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-07 18:47:26 -
Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 18,10 18,30 -1,09
Gübre Fabrik. 29,50 29,82 -1,07
Doğuş Otomotiv 14,44 14,58 -0,96
Arçelik 21,86 22,00 -0,64
Bursa Çimento 5,54 5,57 -0,54
Ege Endüstri 726,50 729,40 -0,40
Anadolu Efes 20,04 20,10 -0,30
Bim Mağazalar 67,70 67,75 -0,07


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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