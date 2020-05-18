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Ekonomi

Borsada değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-18 18:54:35 -
Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 12,78 14,20 -10,00
Deva Holding 18,05 18,90 -4,50
Koza Madencilik 12,24 12,66 -3,32
Selçuk Ecza Deposu 9,10 9,40 -3,19
Reysaş GMYO 4,81 4,96 -3,02
İpek Doğal Enerji 13,51 13,90 -2,81
Brisa 9,33 9,53 -2,10
Kardemir (D) 2,46 2,50 -1,60
Ege Endüstri 555,00 562,20 -1,28
Tat Gıda 8,38 8,47 -1,06
Tüpraş 81,35 81,90 -0,67
Türk Traktör 61,60 61,90 -0,48
Tümosan Motor ve Traktör 6,10 6,11 -0,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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