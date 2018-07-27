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Borsa yüzde 0,81 değer kazanarak 95.584,84 puana çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100endeksi, 767,58 puan artışla 95.584,84 puandan tamamladı.

27 Temmuz 2018 Cuma 19:22
Borsa yüzde 0,81 değer kazanarak 95.584,84 puana çıktı

BIST 100endeksi güne 85,65 puan ve yüzde 0,09 artarak 94.902,91 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 265,19 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 95.082,45 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.444,54 puanı, en yüksek 95.977,33 puanı gören endeks, günü yüzde 0,81 artışla 95.584,84 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,03, sanayi endeksi yüzde 0,51, hizmetler endeksi yüzde 0,91 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,85 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.025,72 puan ve yüzde 0,88 artarak 117.514,77 puandan kapandı. İşlem gören 518 hisse senedinin 192'si prim yaptı, 158'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Sasa Polyester bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 19:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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