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Ekonomi Borsa yeni haftaya yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2023-04-24 10:04:00 -
Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,45 artışla 5.034,84 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,50 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 5.034,84 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55 ve holding endeksi yüzde 0,38 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile spor, tek kaybettiren yüzde 0,06 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Perşembe günü arife günü olması nedeniyle saat 12.40'a kadar gerçekleşen işlemlerde satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,97 altında 5.012,34 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini belirterek, bu hafta Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararları ile ABD ve Avrupa'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede atacağı adımlar yatırımcıların odağında yer almayı sürdürürken, Banka'nın piyasa beklentilerinden daha fazla faiz artışına gidebileceğine yönelik endişeler risk iştahını olumsuz etkiliyor.
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Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo beklenti endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 4.980 seviyelerinin destek, 5.100 ve 5.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

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