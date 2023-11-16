Borsa yatay seyirle denge arıyor

Borsa İstanbul dengeli ve yatay seyrini devam ettiriyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 45,02 puan artışla ve yüzde 0,59 değer kazanarak 7.716,07 puanla güne başladı. Gün içinde yatay negatif fiyatlayan hisse senedi piyasasında işlem hacmi düşük seyretse de dengeli işleyiş güven vermeye devam ediyor.

Bakanın değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları 2024’ün ikinci yarısından itibaren net bir şekilde görülecek böylece yatırımcı güveni daha da pekişecek ve ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır. Bu da dezenflasyon programının kısa vadeli büyüme görünümü üzerindeki aşağı yönlü riskleri sınırlayacaktır" yorumunda bulunmuştu.

Denge arayışı

Şu saatlerde 7.691 seviyelerinde seyrederek kendine yeni bir denge arayışını sürdürmekte.BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %0,07 düşüş ile 7.665,87 seviyesi ile günü yatay negatif tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.634,35 olur iken, en yüksek seviye 7.738,19 oldu. Toplam işlem hacmi 75,9 Milyar TL olarak gerçekleşti. .Güne pozitif başlayan BİST100 Endeksi gün içinde yatay negatif fiyatladı.

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