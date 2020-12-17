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Ekonomi Borsa tüm zamanların rekor seviyesini gördü
Ekonomi

Borsa tüm zamanların rekor seviyesini gördü

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün günün ilk yarısında yüzde 0,75 değer kazanarak 1.405,91 puana yükselirken, 1.409,78 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:29:00 -
Borsa tüm zamanların rekor seviyesini gördü

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,52 puan artışla 1.405,91 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Ağbal'ın açıklamaları rekor getirdi

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,64 ve holding endeksi yüzde 1,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,94 ile ulaştırma en çok gerileyen ise yüzde 0,80 ile ticaret oldu. Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal’ın “2021 Yılında Para ve Kur Politikası” tanıtım toplantısında yaptığı sunumdaki açıklamalarla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.409,78 puanı gördü.

Fiyat istikrarına vurgu yaptı

Ağbal’ın “Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız. Hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekli kılması halinde 2021 yılında politika duruşumuzun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve toplumsal refahın ön koşuludur” sözleri, borsada olumlu yankı gördü. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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