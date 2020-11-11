Borsa tarihi zirveyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,91 değer kazancıyla 1.279,22 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaparken, 1.284,62 puanla da tarihi zirveyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,21 puan artarken, toplam işlem hacmi ise 52,5 milyar lira ile rekor seviyeye çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 8,88 ve holding endeksi yüzde 3,21 değer kazanırken, sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 2,44 ile spor oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla, döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisi ve bankacılık hisselerinin öncülüğünde tarihi zirve olan 1.284,62 puana ulaşan BIST 100 endeksi, günü de yüzde 2,91 değer kazancı ile 1.279,22 puandan kapatarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Açıklamalarla beraber Türk lirası varlıklara olan talep hızla arttı. Gün içinde Türkiye'nin risk primi (CDS) 450 seviyelerinden 400'e kadar gerilerken dolar/TL, yüzde 4'e yakın değer kaybederek 7.8317, avro/TL'de yüzde 4'ün üzerinde azalış kaydederek 9,2084 seviyelerine indi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmaları ile ABD'de enflasyon ve Avro Bölgesinde sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 seviyesinin direnç, 1.190 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.