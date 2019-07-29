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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 913 milyar lira oldu

29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:42
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 913 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PDPD/DD
Koç Holding48.410.293.7751,49
Garanti Bankası41.370.000.0000,86
Akbank40.144.000.0000,81
Tüpraş34.207.262.7202,93
Turkcell29.854.000.0001,76
Enka İnşaat28.900.000.0000,81
İş Bankası (C)28.889.807.4000,57
Bim Mağazalar28.113.360.0007,52
Ereğli Demir Çelik26.845.000.0001,01
Yapı ve Kredi Bank.23.229.391.0310,59
Aselsan22.572.000.0002,10
Ford Otosan21.651.147.0006,20
İskenderun Demir Çelik20.213.000.0001,47
Türk Telekom20.160.000.0002,53
Sabancı Holding19.995.958.5240,68
Türk Hava Yolları17.622.600.0000,53
Arçelik14.122.719.4841,56
Vakıflar Bankası12.925.000.0000,45
Anadolu Efes12.706.578.9441,06
Şişe Cam11.295.000.0000,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:42
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