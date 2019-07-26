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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 909 milyar lira oldu

26 Temmuz 2019 Cuma 18:42
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 909 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PDPD/DD
Koç Holding48.359.575.8141,49
Garanti Bankası41.328.000.0000,86
Akbank39.416.000.0000,80
Tüpraş33.631.298.5602,88
Turkcell29.194.000.0001,72
Enka İnşaat29.050.000.0000,82
İş Bankası (C)28.889.807.4000,57
Bim Mağazalar28.380.528.0007,59
Ereğli Demir Çelik26.950.000.0001,01
Yapı ve Kredi Bank.23.651.743.5950,61
Ford Otosan21.966.966.0006,29
Aselsan21.489.000.0002,00
Türk Telekom20.055.000.0002,54
İskenderun Demir Çelik19.894.000.0001,45
Sabancı Holding19.669.493.8950,67
Türk Hava Yolları17.608.800.0000,53
Arçelik14.190.292.3051,62
Anadolu Efes12.706.578.9441,06
Vakıflar Bankası12.700.000.0000,44
Şişe Cam11.295.000.0000,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 18:42
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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