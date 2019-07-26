0553 313 94 23

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

26 Temmuz 2019 Cuma 13:36
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 903 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20PDPD/DD
Koç Holding48.359.575.8141,49
Garanti Bankası41.160.000.0000,85
Akbank39.000.000.0000,79
Tüpraş33.180.544.0002,84
Turkcell29.216.000.0001,72
Enka İnşaat29.100.000.0000,82
İş Bankası (C)28.799.808.0000,57
Bim Mağazalar28.016.208.0007,49
Ereğli Demir Çelik26.880.000.0001,01
Yapı ve Kredi Bank.23.482.802.5700,60
Ford Otosan21.966.966.0006,29
Aselsan21.409.200.0001,99
İskenderun Demir Çelik19.952.000.0001,45
Türk Telekom19.530.000.0002,47
Sabancı Holding19.445.049.4620,66
Türk Hava Yolları17.539.800.0000,53
Arçelik14.014.602.9721,60
Anadolu Efes12.730.263.1551,06
Vakıflar Bankası12.650.000.0000,44
Şişe Cam11.317.500.0000,86


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:36
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaban domuzları badem ağaçlarına dadandı
    1. Yaban domuzları badem ağaçlarına..
    2. Bakan Soylu Arnavutluk'ta
    3. Rusya Merkez Bankası faiz indirdi
    4. ROKETSAN devler listesinde 7 basamak..
    5. Libya’daki gemi kazasında 115 mülteci..
    6. "Türkiye, dünyanın en geniş ambulans..
    7. "Gastronomi Köyü" Anadolu Lezzetlerini..
    8. "Belgrad-Priştine diyaloğu bölgenin..
    9. Kepez’İn ödüllü projesi, genç..
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Tunus'a..
    11. Kırşehir’de mandırada yangın çıktı
    12. Kayseri’de uyuşturucuya geçit yok
    13. KBK’dan STK ve siyasi parti..
    14. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    15. Borsa ilk yarıda yükseldi
    16. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    17. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    18. Günün ilk yarısında en çok değer..
    19. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    20. Serbest piyasada altın fiyatları
    21. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    22. Günün ilk yarısında şehir..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tür..
    24. Başkan Genç’ten, süpürgeli sokak..
    25. Borsada günün ilk yarısı (2)
    26. İdlib’e hava saldırılarında ağır..
    27. Borsada günün ilk yarısı (1)
    28. Hüseyin Başcı, Yıldızlar Dünya..
    29. SoftBank Group'tan yapay zekaya yeni fon
    30. Aleksandr Novak: Ticaret hacmimizi..
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!
    Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!