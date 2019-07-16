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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 871 milyar lira oldu

16 Temmuz 2019 Salı 18:49
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 871 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PDPD/DD
Koç Holding46.229.421.4521,42
Garanti Bankası38.220.000.0000,79
Akbank37.180.000.0000,78
Tüpraş31.477.693.4402,69
Enka İnşaat29.350.000.0000,83
Turkcell29.282.000.0001,73
İş Bankası (C)27.809.814.6000,55
Bim Mağazalar26.868.600.0007,18
Ereğli Demir Çelik25.795.000.0000,97
Yapı ve Kredi Bank.21.286.569.2360,54
Ford Otosan21.230.055.0006,08
Aselsan19.425.600.0001,80
İskenderun Demir Çelik19.198.000.0001,39
Sabancı Holding18.649.291.9290,63
Türk Telekom18.620.000.0002,36
Türk Hava Yolları17.125.800.0000,52
Arçelik13.609.166.0491,55
Vakıflar Bankası11.650.000.0000,41
Anadolu Efes11.433.552.6290,95
Şişe Cam11.025.000.0000,84


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 18:49
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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