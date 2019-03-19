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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 894 milyar lira oldu.

19 Mart 2019 Salı 13:47
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 894 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding45.950.472.6661,38
Garanti Bankası39.354.000.0000,84
Tüpraş37.638.005.7603,83
Akbank35.412.000.0000,81
Ereğli Demir Çelik33.005.000.0001,16
Turkcell29.414.000.0001,85
İş Bankası (C)29.159.805.6000,59
ASELSAN26.676.000.0002,63
Bim Mağazalar25.699.740.0007,32
Enka İnşaat24.550.000.0000,76
İskenderun Demir Çelik21.808.000.0001,39
Yapı ve Kredi Bank.19.512.688.4660,50
Türk Hava Yolları19.499.400.0000,62
Türk Telekom18.900.000.0002,54
Ford Otosan17.808.682.5004,57
Sabancı Holding17.771.918.2390,61
Şişe Cam14.400.000.0001,13
Vakıflar Bankası13.800.000.0000,49
Arçelik12.757.748.5101,56
Anadolu Efes12.067.105.2601,07

 

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:47
  1. İstanbul
  2. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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