İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 766 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 36.339.419.057 1,12 Garanti Bankası 32.592.000.000 0,70 Tüpraş 30.976.855.040 4,17 Aselsan 27.223.200.000 2,90 Turkcell 27.148.000.000 1,83 Bim Mağazalar 26.534.640.000 8,38 Ereğli Demir Çelik 26.390.000.000 0,87 Akbank 25.400.000.000 0,59 Enka İnşaat 22.850.000.000 0,63 Türk Hava Yolları 20.644.800.000 0,56 İş Bankası (C) 18.494.876.700 0,40 Ford Otosan 17.524.445.400 5,12 İskenderun Demir Çelik 16.530.000.000 0,99 Sabancı Holding 14.996.968.893 0,52 Yapı ve Kredi Bank. 13.346.341.029 0,33 Türk Telekom 12.985.000.000 2,35 Anadolu Efes 12.718.421.049 0,92 Şişe Cam 12.060.000.000 0,92 Arçelik 10.581.903.690 1,18 Vakıflar Bankası 9.525.000.000 0,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)